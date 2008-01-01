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Новости погоды


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Ливни в Приморье продолжаются


ИА "Метеоновости" / 14:05 Пятница, 26 июня

  В Приморском крае сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но вклад в погоду вносят и атмосферные фронты. Именно с ними в регионе были связаны интенсивные осадки и порывистый ветер. 25 и ночью 26 июня очередной фронт, пересекавший регион, вылил до 37 мм осадков, досталось даже Хабаровскому краю и Сахалину. Прошедшие дожди осложнили и без того непростую ситуацию на реках. Местами затоплены поймы рек Уссури, Большая Уссурка, Наумовка на глубину до 93 см. На реках Уссури и Малиновка на постах Кировский и Веденка уровень воды поднялся выше неблагоприятной отметки. Сохраняется высокая водность, подтопление дорог и сельскохозяйственных угодий.

27 июня пройдут дожди, на востоке местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 18 м/с. 28 и 29 июня интенсивность осадков ослабеет, уровень воды в реках станет постепенно понижаться. / meteonovosti.ru /
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