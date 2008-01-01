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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:19 Суббота, 27 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается жаркая погода. При переменной облачности без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 30..32, по области 27..32 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 747 мм рт. ст., что в пределах нормы.

Для большинства жителей столицы это комфортная летняя погода, что позволяет больше проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом, принимать солнечные и воздушные ванны. Однако, летнее солнышко и ласково, и коварно, особенно в период от 12 до 16 часов. Необходимо использовать защитные средства для кожи. Лицам с повышенной метеозависимостью, имеющим хронические заболевания щитовидной железы, с сахарным диабетом, кожными болезнями, людям пожилого возраста стоит меньше бывать на солнце. Первое средство от летнего зноя - водные процедуры, соблюдение питьевого режима (не менее 1,5 -2 л.), лучше пить негазированную воду, травяные чаи или зеленый чай, при выходе на улицу с собой всегда иметь бутылку воды, влажные салфетки или освежающий и увлажняющий кожу лица спрей. / meteonovosti.ru /
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