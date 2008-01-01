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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 27 июня

  Температура воздуха сегодня, 27 июня, может достигнуть рекордной отметки. По прогнозу, в середине дня термометры в Москве покажут 30..32 градуса. А рекорд, установленный в 2013 году, составляет ровно 32 градуса. И если днем температура воздуха имеет шансы подобраться к температурному максимуму, то до температурного минимума далеко. Температурный минимум более ста лет остается неизменным. Под утро 27 июня 1881 года воздух остыл до +4,1 градуса. С тех пор таких холодов в это время не было. Сильными дождями, когда выпало 42,6 мм осадков, запомнился 1958 год. Месячная норма для июня составляет 75 мм. А в 2013 году, помимо рекорда температуры, наблюдался град.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха была ниже климатической нормы на 3 градуса. Ночью комфортная температура, 12,3 градуса, а днем по-осеннему прохладно, +15,7. Прошли дожди, копилка осадков пополнилась на 17 мм. / meteonovosti.ru /
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