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Пыльная буря в Карибском бассейне

ИА "Метеоновости" / 11:04 Суббота, 27 июня



Всемирная метеорологичеякая организация (ВМО) сообщает, что массивный сахарский пылевой шлейф окутал многие части Карибского бассейна.Этот пылевой шлейф прибыл из Северной Африки в восточную часть Карибского бассейна 17 июня. С тех пор он распространился на обширные территории, начиная с юго-восточной части Карибского моря у северного побережья Южной Америки и до Северо-Западного полуострова Юкатан в Мексике.



Пыльная буря затмила небо, загрязнила дождевую воду и значительно уменьшила видимость.Это также представляет значительную опасность для здоровья. Африканская пыль дует через Атлантику каждый год. Но в этом году явление проходит особенно интенсивно и масштабно.Мартиника, Гваделупа и Пуэрто - Рико отнесли уровни качества воздуха к категории "опасных" с рекордными значениями ТЧ10-твердых частиц, которые могут проникать в легкие, вызывая респираторные проблемы и болезни. Мартиника и Гваделупа сообщили о концентрациях ТЧ10, превышающих 400 мкг/м3. В Пуэрто-Рико зафиксированы концентрации ТЧ10, превышающие 500 мкг/м3, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.Измерения оптической толщины аэрозоля (АОТ) на Мартинике, Гваделупе, Пуэрто-Рико и Барбадосе были рекордными. Университет Пуэрто-Рико наблюдал самые высокие значения рассеяния аэрозолей с момента начала их измерений. / meteonovosti.ru /



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