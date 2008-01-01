

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура в Москве стремиться к рекорду

ИА "Метеоновости" / 11:22 Суббота, 27 июня



Сегодня в Москве температура воздуха днем прогнозируется +30:+32 градуса. Не исключен новый рекорд тепла. Предыдущий температурный экстремум был зафиксирован в 1952 году и составил +32,8 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



