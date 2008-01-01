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Новости погоды
Температура в Москве стремиться к рекорду
ИА "Метеоновости" / 11:22 Суббота, 27 июня
Сегодня в Москве температура воздуха днем прогнозируется +30:+32 градуса. Не исключен новый рекорд тепла. Предыдущий температурный экстремум был зафиксирован в 1952 году и составил +32,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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