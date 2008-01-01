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На севере Курильских островов разгулялось лето

ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 27 июня



Устойчивый и теплый антициклон над Камчаткой достиг в своем вертикальном развитии уже 10-ти километровой высоты и в приземном слое охватил не только полуостров, но и зону Курильский островов.



Первым прочувствовать погожие дни Северо-Курильску, самому северному городу Сахалинской области. Город расположен на острове Парамушир, на берегу Второго Курильского пролива.



Здесь на одноименной метеостанции в пятницу, 26 июня, был зафиксирован новый рекорд тепла в +24,0 градуса. Это значения превысило предыдущий экстремум 2011 года на 5,2 значений. С начала прошедшей недели в городе установилась хорошая и комфортная погода. Облачные поля, которые вылили на город дождями с начала июня уже 335% от месячной нормы, прекратились, дав жителям небольшую передышку.



В выходные дни, 27 и 28 июня, погода будет по-прежнему определяться гребнем антициклона, центр которого постепенно смещается на восток, в акваторию Берингово моря. Температура воздуха в ночные часы +7..+0 градусов, днем +11..+13 градусов.



В понедельник, 29 июня, ситуация начнет меняться. Виновником станет циклонический вихрь с акватории Тихого океана. Сохранив установившийся температурный фон, он ворвется на регион с порывистым ветром, 15-20 м/с и вновь обогатит и так уже переполненную копилку осадков дождями. / meteonovosti.ru /



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