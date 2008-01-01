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На чукотском побережье снег, туман и ветер

ИА "Метеоновости" / 11:56 Суббота, 27 июня



Северные регионы России теплые летние дни, зелень деревьев, купание в водоемах и открытие курортного сезона могут наблюдать лишь с помощью средств передачи связи. Большинству жителям страны, напротив, тяжело представить, что где-то по-прежнему сыро и промозгло и даже идет снег.



Для Певека, самого северного города России, текущий июнь выдался довольно теплым. С начала месяца и вплоть до понедельника , 22 июня, температурный фон превышал норму в среднем на 2-5 значений. В отдельные дни температуры опережали климатические значения на 8-10 градусов, воздух во второй декаде июня прогревался до +18..+20 градусов. Самым жарким, по местным понятиям, выдался день 17 июня, когда воздух прогрелся здесь до +20,5 градусов. Осадков на сегодняшний день в Певеке выпало чуть меньше месячной нормы, 83%.



Но захвативший территорию циклонический вихрь с начала прошедшей недели начал активно портить погоду. Резкое понижение температур произошло в ночь на вторник, 23 июня, сразу на 10 градусов понизилась среднесуточная температура.



И в ближайшие дни положительных перемен не предвидится.



На севере Чукотского автономного округа в предстоящие выходные дни прогнозируется снег, местами туман, ветер северо-западной четверти в порывах до 1о-15 м/с, на побережье морей до 15-20 м/с. Температура в ночные часы -5..0 градусов, а днем всего лишь до +3.. +8 тепла. Температурный фон будет отставать от среднемноголетних климатических значений почти на 4 градуса. / meteonovosti.ru /



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