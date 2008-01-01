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К Татарстану приближается ненастье

ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 27 июня



Глубокая циклоническая ложбина, высотный центр которой расположился над акваторией Карского моря, продолжает формировать погоду умеренных широт от 40 до 90 градуса восточной долготы. Два активных приземных центра пониженного давления (один над Обской губой, другой над Сибирью) ненастными атмосферными фронтами формируют непогоду над большой частью территории. В том числе, не обошли они и Татарстан. Здесь в субботу, 27 июня, еще сохранит свое влияние теплый сектор циклона , но уже к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта, тучи начнут сгущаться и с усилением северо-западного ветра в порывах до 15-20 м/с на регион обрушаться ливневые дожди с грозами, шквалистым ветром до 24 м/с , местами не исключено выпадение града. Температура воздуха резко понизится и в воскресенье, 28 июня, ночные и дневные ее значения прогнозируются не выше +12:+17 градусов. Северный умеренный ветер будет способствовать сохранению довольно низким температурам (ниже на 2-4 градуса нормы) вплоть до середины предстоящей недели. Пока новая волна тепла не начнет пробивать себе дорогу в лето. / meteonovosti.ru /



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