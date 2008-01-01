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Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:50 Суббота, 27 июня
В полдень в Москве солнечно и тепло. При умеренном западном ветре в центре столицы зафиксирована температура воздуха +27 градусов, относительная влажность 42%, атмосферное давление 748 мм рт ст.
В Шереметьево и Домодедово +28 градусов, во Внуково +26градусов. Осадков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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