

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:50 Суббота, 27 июня



В полдень в Москве солнечно и тепло. При умеренном западном ветре в центре столицы зафиксирована температура воздуха +27 градусов, относительная влажность 42%, атмосферное давление 748 мм рт ст.



В Шереметьево и Домодедово +28 градусов, во Внуково +26градусов. Осадков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



