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Новости погоды


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Сейчас в Москве


ИА "Метеоновости" / 12:50 Суббота, 27 июня

  В полдень в Москве солнечно и тепло. При умеренном западном ветре в центре столицы зафиксирована температура воздуха +27 градусов, относительная влажность 42%, атмосферное давление 748 мм рт ст.

В Шереметьево и Домодедово +28 градусов, во Внуково +26градусов. Осадков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+29
Вс.
28 июн.
+24
Пн.
29 июн.
+22
Вт.
30 июн.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -4
Трелью

некомфортное место: Лесковац
комфортное место: Бриджпорт

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