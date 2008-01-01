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Новости погоды


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Дожди собьют пыл Волгограда, но ненадолго


ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 27 июня

  Прошедшие дни июня в Волгограде прошли "на сухую" за 27 дней не выпало ни одного миллиметра осадков. И данная ситуация не совсем типична, ведь в среднем первый месяц лета вносит в годовую сумму 22 мм. Температурный фон так же в среднем превысил норму почти на 3 градуса.

Повышенный фон атмосферного давления продолжает играть определяющую роль в Волгоградской области. Но! Только до понедельника. 29 июня во второй половине на регион с северо-западными потоками сместится серия атмосферных фронтов волнового циклона, который сформируется на стыке двух противоположных воздушных масс: холод севера, встретиться с жарким воздухом юга. Прохождение фронтов в ночь с понедельника на вторник будет сопровождаться дождями и ливнями с грозами, порывистым ветром.

В Волгограде прогнозируется треть нормы месячных осадков (около 8 мм за сутки). Температурный фон ненадолго приблизиться к норме, но с середины недели новая волна солнечного тепла вернет дневные температуры к значениям выше +30 градусов. / meteonovosti.ru /
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