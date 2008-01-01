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Новости погоды
Европа берет Time Out на жару
ИА "Метеоновости" / 14:00 Суббота, 27 июня
Сформировавшийся над Атлантикой циклон держит путь к Европе. Тепло он приберег для северных районов Великобритании и Скандинавии, а вот территории Западной Европы окажутся в его тыловой части. В субботу, 27 июня, холодные атмосферные фронты уже начали портить погоду во Франции дождями и усилением ветра. И если в Париже сегодня еще прогнозируется до +28 градусов тепла, то в воскресенье и понедельник, 28 и 30 июня, температура воздуха в дневные часы не будет превышать +21:+25 градусов. Продвигаясь на восток, циклон испортит погоду в последние месяца по всей территории Европы. Остудив раскаленные города и дав передышку. / meteonovosti.ru /
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