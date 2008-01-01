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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:16 Воскресенье, 28 июня



Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием активного атмосферного фронта с волнами. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Характер погоды в столичном регионе изменится, температура, влажность и содержание кислорода в приземном слое воздуха характерны для последних июньских дней, колебания атмосферного давления незначительные.



Метеочувствительным людям, которые плохо переносят жару, следует меньше бывать на улице в дневные часы, при себе иметь бутылочку с водой, влажные салфетки, а также салфетку, пропитанную нашатырем. Стараться избегать душных помещений и находиться на солнце не рекомендуется людям старших возрастных групп и предрасположенных к сосудистым спазмам, страдающим аллергическими заболеваниями и вегетативными нарушениями.



Геомагнитный фон 28 июня ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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