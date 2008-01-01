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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:34 Воскресенье, 28 июня



В воскресенье, 28 июня, к столице с запада начнут подступать атмосферные фронты, под влиянием которых жара начнет спадать, а значит, рекорд 1952 года в +32,8 градуса останется опять не взятым. Но и антирекорд тепла 133-летней давности, когда Москва еще не являлась столицей государства, в +3,3 градуса тоже не будет свергнут. Температуры прогнозируются близкой к климатическим значениям. А небольшие кратковременные осадки с полудня не смогут повлиять на москвичей, чтобы изменить свои планы. Чего не скажешь про прошедший 2019 год: в этот день в столице выпало почти треть месячной нормы осадков, и температура воздуха имела ровный суточный ход: ночной минимум +14,0, дневной максимум +14,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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