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Новости погоды


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Вдоль Амура холодно и дождливо


ИА "Метеоновости" / 10:28 Воскресенье, 28 июня

  В течение всего июня южные районы Дальневосточного округа атакуют циклоны. Они формируются на активных участках фронтального раздела и один за другим перемещаются в западно-восточном направлении вдоль Амура. Первый летний месяц в этих районах выдался холодным и дождливым. Возвраты тепла кратковременные, за весь месяц теплых дней наберется не больше 5. А вот норма по осадкам давно выполнена. Так на юге Амурской области за истекшие дни при норме осадков 85 мм выпало уже 235 мм. Полторы месячных нормы осадков выпало и на юге Хабаровского края. А дожди все идут.

В минувшие сутки очередной вихрь, перемещаясь по северным провинциям Китая, приблизился к Благовещенску. Июньская копилка осадков в столице Амурской области пополнилась еще на 36 мм. Сильные дожди прошли также в Еврейской автономной области, в южных районах Хабаровского края и в Приморье. Количество выпавших осадков составило от 10 до 26 мм.

В последние дни месяца дожди возобновятся в Забайкальском крае. Их принесет циклон, центр которого сегодня прослеживается над Иркутском. Дождливая погода ожидает жителей Хабаровского и Приморского краев. / meteonovosti.ru /
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