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Новости погоды


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Зимний пейзаж на северо-востоке России


ИА "Метеоновости" / 11:21 Воскресенье, 28 июня

  Большая часть Чукотского автономного округа расположена за Северным полярным кругом, а потому климат здесь суровый. Средняя температура июня составляет всего пять градусов, а понижение температуры до отрицательных значений в первом летнем месяце - дело обычное.

В этом году северо-восток России погода побаловала теплом. Вплоть до последней пятидневке месяца температура воздуха в этих краях значительно превышала норму, а в отдельные дни даже достигала отметку в 20..25 градусов.

Но с 25 числа в округе существенно похолодало, особенно в восточных районах Чукотки, где температура оказалась на 5-6 градусов ниже нормы. В субботу. Это связано со сменой циркуляции. Южные ветры уступили место арктическому вторжению. В субботу на севере округа температура понизилась до отрицательных значений, и пошел снег.

Холодная погода на Чукотке сохранится до конца месяца и даже в первых числах июля. В ночные часы от 0 до +5, на севере морозы до -5 градусов, днем около 10 тепла, в континентальных районах до +18. На севере осадки будут идти в виде снега и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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