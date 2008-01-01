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Новости погоды


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Рекордная жара в северо-западных областях


ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 28 июня

  Июнь, начавшись с прохладной погоды, быстро сменил гнев на милость. Уже к концу первой пятидневки месяца температура вошла в русло климатической нормы, а к середине месяца и вовсе вступила в пору жары.

В субботу погоду в северо-западных областях Европейской России определял теплый сектор атлантического циклона. Осадков не отмечалось (их всего- то за июнь выпало меньше 50% от нормы), а благодаря прогреву и южным ветрам, температура повысилась до +30, а местами и выше.

Так, в Псковской области в ряде городов установлены новые рекорды температуры. В Пскове она повысилась до 32,1 градуса, что на градус выше рекорда 1940 года. И это уже четвертый рекорд месяца. Четвертый раз рекордсменом стали и Пушкинские Горы, где суточный максимум для 27 июня составляет теперь +30.6 (предыдущий рекорд, +28.7 градусов, удерживался с 1972 года).

Но уже в понедельник в северо-западные области придет прохладный воздух и в последние дни июня температура будет соответствовать норме, а значит рекордов не установит. / meteonovosti.ru /
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