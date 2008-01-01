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Новости погоды


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В Верхоянске теплее, чем в Сочи


ИА "Метеоновости" / 13:29 Воскресенье, 28 июня

  В текущем июне погода балует Якутию теплом. Даже на севере Республики в третьей декаде месяца дневная температура ежедневно превышает отметку в +30 градусов. Не стали исключением и прошедшие сутки. В субботу в Верхоянске температура повысилась до +33.6 градусов, что на 0.6 градусов выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1993 года. И это уже восьмой рекорд тепла за июнь 2020 года. Кстати, в текущем июне обновлен и абсолютный максимум июня. Это температура в +34 градуса. До таких значений она повысилась 16 июня, а 19 июня рекорд был повторен.

В городе-курорте Сочи также преобладает теплая погода. За истекшие дни температура превышает норму на 2-3 градуса. Но до тридцатиградусных значений днем она повышалась лишь пять раз за месяц. А в субботу ее максимальное значение составило +27.9 градусов. / meteonovosti.ru /
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