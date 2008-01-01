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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:58 Понедельник, 29 июня

  Предстоящим днем погоду в Москве и в Подмосковье будет определять южная периферия антициклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 745 мм рт ст. При переменной облачности обойдется без осадков. С северо-восточным ветром начнет поступать более прохладный воздух, и среднесуточная температура приблизится к своим климатическим значениям. Максимальная температура в Москве 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.

В начале недели не будет изнуряющей жары, и для жителей столицы установится комфортная погода. Атмосферное давление сохранится на пониженном фоне, но содержание кислорода и влажность воздуха будут в норме. Такие погодные условия не являются дополнительной нагрузкой и внешними раздражающими факторами для организма метеозависимых людей. Но соблюдать меры предосторожности, иметь при себе защитные средства, антигистаминные препараты, по-прежнему рекомендуется лицам с аллергической настороженностью, особенно страдающим полинозами, аллергической бронхиальной астмой и дерматозами. / meteonovosti.ru /
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