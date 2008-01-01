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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:51 Понедельник, 29 июня



В последние дни июня жара немного ослабеет. Сегодня максимальная температура в городе составит 21..23 градуса, что вполне соответствует норме. Но погода редко бывает в ладу с календарем. Она то забегает далеко вперед, испытывая москвичей жарой, то заставляет вспомнить об осенней прохладе. Как это было в прошлом, 2019 году. Сильный дождь, начавшийся накануне, сохранялся и 29 июня, пополнив за сутки копилку осадков еще на 5 мм. А температура была далека от летней: ночью около 9 градусов, днем +12.



Экстремальных значений температура в этот день достигла более ста лет тому назад. Самым жарким день 29 июня остается в 1898 году, когда воздух прогрелся до +33.3 градуса. А в 1887 году под утро похолодало до +5.3 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры. Сильными ливневыми дождями вошел этот день в историю наблюдений в 2000 году. За сутки выпало 35 мм, что почти половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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