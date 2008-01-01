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Санкт-Петербург: июнь попрощается дождями и грозами

ИА "Метеоновости" / 09:13 Понедельник, 29 июня



Постановлением губернатора Санкт-Петербурга смягчаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса: с воскресенья, 28 июня, жителям Северной столицы разрешено посещать парки, скверы и детские спортивные площадки. Открылась и навигация по рекам и каналам - несмотря на то, что жара вчера отступила, а утром громыхнула мимолетная гроза, желающих совершить прогулку по воде было хоть отбавляй.



Но, как бы "воздух свободы" ни кружил голову, в ближайшие дни следует внимательно отнестись к прогнозам погоды. Во вторник, 30 июня, Ленинградскую область пересечет атмосферный фронт с запада, связанный с циклоном над Скандинавией. Пройдут дожди, местами ливневого характера, с грозой. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до сильного.



До окончания рабочей недели сохранится влияние циклона - ветрено, возможны кратковременные дожди. Температура ночью +12..+15, днем +18..+21 - для Санкт-Петербурга такой температурный фон около или чуть ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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