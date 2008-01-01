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Новости погоды


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На юге Дальнего Востока бушует непогода


ИА "Метеоновости" / 10:35 Понедельник, 29 июня

  В Амурской области и в Забайкалье не прекращаются дожди. Это и не удивительно, ведь погода в регионе формируется под влиянием небольших циклонических вихрей и их атмосферных фронтов. 28 и ночью 29 июня снова досталось Забайкалью и Амурской области. Прошли сильные грозовые дожди. В Амурской области выпало до 18 мм осадков, а Забайкальском крае больше, 25 мм небесной влаги. Также в Забайкалье грозовые дожди сопровождались порывами ветра до 22 м/с. На реках Забайкалья, Амурской области и Приморского края сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка. Уровень воды продолжает расти, но пока критические отметки не достигнуты.

30 июня как в Приморском крае, так и в Амурской области ожидаются кратковременные дожди, а в Забайкальском крае дожди и грозы, по северу местами ливневые дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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