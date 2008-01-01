

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара возвращается в Москву

ИА "Метеоновости" / 11:44 Понедельник, 29 июня



погода, сохранится в Московском регионе и в последний день июня, а затем вновь температура воздуха начнет понижаться. 29 и 30 июня погоду в регионе будет определять периферия антициклона, а затем - теплый сектор циклона, центр которого расположен над севером Скандинавского полуострова. Небольшие дожди помогут легче перенести жару.



30 июня при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 10..12 градусов, по области 8..13. Днем воздух прогреется до 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.



С начала июля станет теплее, но не в отдельных районах не исключены кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 13..15 градусов, по области до +10. Днем 24..26, по области 21..26. Ветер сменит направление на южное, скорость 5-10 м/с.



2 июля переменная облачность, без осадков. Ночью 13..15 градусов. по области 10..15. Днем теплее, 26..28, по области 23..28. Ветер юго-западный 5-10 м/с.



3 июля в ночные часы осадков не ожидается, а днем местами прошумят кратковременные дожди. Станет еще теплее: ночью 12..17, днем 25..30 градусов. Юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с будет весьма кстати, при ветре жара ощущается не так сильно.



4 июля жара ослабеет. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, ночью 13..18, днем 23..28.



В жару многие любят купаться в водоемах, и правильно делают. Ведь вода в Москве-реке прогрелась до 20-21 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



