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Новости погоды


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В Якутии жара, в Казахстане прохлада


ИА "Метеоновости" / 12:50 Понедельник, 29 июня

  Небывалая жара сохраняется на большей части территории Якутии. Теплый сектор малоподвижного циклона поддерживает на вверенной ему земле аномально теплую погоду. Температура воздуха превышает привычные значения на 10-12, а в некоторых районах и на 14-16 градусов. И по-прежнему из региона поступают данные о температурных рекордах, не стал исключением и день 28 июня. В лидерах по-прежнему Верхоянск, где воздух раскаляется до 33,8 градуса. Прежний рекорд, 33,1 градуса, принадлежит 1964 году. В Чумпуруке 31,5, в прошлом году здесь тоже зафиксирован рекорд температуры, ровно 31 градус. Еще один рекордсмен - Жиганск, +31 градус.

Другая обстановка в Казахстане. Климат здесь сухой, а перепады температуры ото дня к ночи очень велики. Ночью при ясном небе воздух быстро остывает. И тоже до рекордных значений. Под утро 28 июня воздух остыл до 11,6 градусов в Казалинске, до 11 в Туркестане. Холодная ночь была в Рузаевке, +2,8 градуса. До рекордных значений остыл воздух в Узбекистане и в Киргизии. / meteonovosti.ru /
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