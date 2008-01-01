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Новости погоды


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Атмосферные фронты испортили погоду в Средней полосе


ИА "Метеоновости" / 14:25 Понедельник, 29 июня

  В минувший день, 28 июня, в Центральном районе погода была неустойчивой. Что и не удивительно - регион пересекали атмосферные фронты. И если где-то спокойная погода, небольшой дождь и ветер, то некоторые районы не миновали сильные дожди, грозы и даже град. 28 и ночью 29 июня сильные грозовые дожди прошли в Брянской, Калужской и Рязанской областях. Количество выпавших осадков составило от 15 до 31 мм. Сильный дождь с грозой обрушился на Тверскую область, где выпало до 37 мм осадков. Также в Тверской области можно было наблюдать град. Атмосферные фронты не обошли стороной Московскую область. Здесь осадков больше, град крупнее, ветер сильнее. За неполные 12 часов количество осадков достигло 44 мм. Ветер в порывах усиливался до 17 м/с, гремели грозы, в ряде районов выпал град.

30 июня погода наладится. Атмосферное давление подрастет, повысится и температура воздуха. При переменной облачности осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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