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Реки на Ямале полноводные

ИА "Метеоновости" / 14:42 Понедельник, 29 июня



По сей день остаются затопленными поймы Оби в нижнем течении, а также поймы рек Пяку-Пур и Таз. Причиной стали сильные дожди, непрекращающиеся в регионе. Ямало-Ненецкий округ оказался на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. 28 и ночью 29 июня в регионе бушевала непогода. Ветер в порывах усиливался до 24 м/с, прошли сильные дожди, гремели грозы. Количество выпавших осадков достигло 24 мм. Сильные дожди и стали причиной подъема уровня воды в северных реках.



30 июня циклонический вихрь отправится далее в восточном направлении. Его место займет антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода. Интенсивность осадков уменьшится, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с грозами, при грозе ветер усилится до 13-18 м/с. Уровень воды в реках постепенно пойдет на спад. / meteonovosti.ru /



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