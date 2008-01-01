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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Вторник, 30 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.



Погода уходящего июня в столице комфортна для большинства метеозависимых людей. Температура будет соответствовать норме, влажность и атмосферное давление также в пределах климатических значений, кислородный режим атмосферы благоприятный - повышенный в ранние утренние часы. Такие внешние факторы не являются нагрузочными, не оказывают повышенных требований к адаптационным механизмам организма, особенно при нарушении механизмов терморегуляции, при состояниях с проявлениями кислородной недостаточности, склонных к сосудистым нарушениям. По-прежнему сохраняется риск развития погодообусловленных недомоганий и аллергических реакций у лиц с бронхиальной астмой аллергического генеза, кожных заболеваний, поллинозов и др., что требует соблюдения осторожности, соблюдения рекомендаций врача. / meteonovosti.ru /



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