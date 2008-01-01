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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:46 Вторник, 30 июня

  Тепло вновь возвращается в столичный регион. Сегодня в середине дня термометры покажут 22..24 градуса, что вполне соответствует привычным значениям. Но чаще погода опережает график. Иногда на месяц - когда становится очень жарко, а иной раз и на три месяца, тогда впору задумываться об осенних дождях и предстоящей зиме. Например, под утро 30 июня 1879 года термометры показали +5 градусов. А в 1917 году воздух раскалился до 33,5 градуса. Сто лет спустя состоялся еще один рекорд: количество выпавших осадков достигло 64,7 мм. Это не только рекорд этого дня, но и всего месяца. Ведь месячная норма составляет 75 мм.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха была на 2,5 градуса ниже климатической нормы. Ночью 9,2, днем 20,5 градусов. Прошел небольшой дождь, количество выпавших осадков составило 2 мм. / meteonovosti.ru /
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местное
+21
Вт.
30 июн.
+23
Ср.
1 июл.
+26
Чт.
2 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Даммам		 -7
Пунта-Аренас

некомфортное место: Кисивада
комфортное место: Витория

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