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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:46 Вторник, 30 июня



Тепло вновь возвращается в столичный регион. Сегодня в середине дня термометры покажут 22..24 градуса, что вполне соответствует привычным значениям. Но чаще погода опережает график. Иногда на месяц - когда становится очень жарко, а иной раз и на три месяца, тогда впору задумываться об осенних дождях и предстоящей зиме. Например, под утро 30 июня 1879 года термометры показали +5 градусов. А в 1917 году воздух раскалился до 33,5 градуса. Сто лет спустя состоялся еще один рекорд: количество выпавших осадков достигло 64,7 мм. Это не только рекорд этого дня, но и всего месяца. Ведь месячная норма составляет 75 мм.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была на 2,5 градуса ниже климатической нормы. Ночью 9,2, днем 20,5 градусов. Прошел небольшой дождь, количество выпавших осадков составило 2 мм. / meteonovosti.ru /



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