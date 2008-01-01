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Якутия: рекордная жара и высокая пожарная опасность

ИА "Метеоновости" / 11:48 Вторник, 30 июня



лета отличился рекордной жарой в Якутии, что не совсем характерно для этого региона. В июне неоднократно обновлялись максимумы температуры воздуха, и в конце месяца были зафиксированы рекордно высокие значения.



Особое место среди рекордсменов занимает Саскылах, где 29 июня воздух разогрелся до 32.7, предыдущий абсолютный максимум 32.5 градуса наблюдался чуть более шестидесяти лет тому назад. В июне 2020 года в этом населенном пункте рекордно высокая температура фиксируется в 7 раз!.



Второе места занимает Джалинда, где за июнь наблюдается пятый рекорд температуры. Новый абсолютный максимум для 29 июня составляет 32.4, что выше прежнего на 0.2 градуса, который наблюдался в 1959 году.



Аномально высокие температуры накануне были в Сеген-Кюель, 33.2, предыдущий 30.8 градусов зафиксирован пятьдесят лет тому назад. В Исити столбик термометра добрался до отметки 32.6, прежний рекорд температуры 32.5 градуса продержался 12 лет.



В предстоящие два-три дня в Якутии сохранится аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 8-10, а местами и на 12-16 градусов. Сильная жара охватит и северные районы республики (Булунский) и распространится за Северный полярный круг (Оленекский район), где максимальная температура может достигнуть 30..35 градусов, что крайне неблагоприятно для оленеводства.



Высокие температуры, отсутствие осадков и порывистый ветер сформировали условия для повышения степени пожарной опасности до высокой. / meteonovosti.ru /



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