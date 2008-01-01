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Когда лето вернется в Приволжье?
ИА "Метеоновости" / 11:52 Вторник, 30 июня
Вторжение арктического воздуха с акватории Баренцева моря заставило лето покинуть Приволжский федеральный округ - в прошедшие сутки дневной максимум в Перми составил +13, в Кирове +15. В начале недели ночи почти на всей территории округа были холодными, температура понижалась до +4..+7, в отдельных районах возникла угроза заморозков. При прохождении холодного фронта, местами отмечались ливни с грозами и сильными шквалами, в Саратовской и Пензенской областях выпало до половины и более месячной нормы осадков.
До окончания недели в Приволжье сохранится неустойчивая погода, местами возможны кратковременные дожди и отдельные грозы. До середины недели будет прохладно, на севере территории - холодно. Во второй половине недели по западной периферии антициклона в регион начнет поступать хорошо прогретая воздушная масса с юго-запада. Ночи станут теплыми, к выходным даже в Кировской области и Пермском крае +15..+18, днем потеплеет до +23..+28, в Саратовской области - до +33. / meteonovosti.ru /
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