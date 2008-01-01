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Новости погоды


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Июль начнется в Санкт-Петербурге с некомфортной погоды


ИА "Метеоновости" / 12:59 Вторник, 30 июня

  Над Скандинавией, в районе Ботнического залива, располагается циклон, который и начнет оказывать влияние на погоду Северной столицы.

Уже сегодня, после 15 часов, на восточной акватории Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с. В Санкт-Петербурге, в зоне атмосферного фронта, небо затянули облака, моросит слабый дождь. В течение дня он усилится и может носить ливневый характер.

В первый день июля в городе пройдет кратковременный дождь, днем местами прошумят ливни, грозы, в первой половине ночи и во второй половине дня местами юго-западный ветер усилится до 15-17 м/с, днем 19..21.

Во второй половине недели дождей станет меньше, а температура повысится до комфортных значений. / meteonovosti.ru /
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