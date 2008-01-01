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Новости погоды


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На севере Поволжья рекордно холодно, на юге аномально жарко


ИА "Метеоновости" / 14:06 Вторник, 30 июня

  Антициклон, центр которого накануне располагался над югом Архангельской области, затянул на север Волго-Вятского района свежий арктический воздух. В ранние утренние часы при ясном небе и отсутствии ветра воздух остывал до рекордных значений.

В Ветлуге (Нижегородская область) 29 июня температура понижалась до 5.2, что ниже предыдущего рекорда на 0.6 градуса двадцативосьмилетней давности. В Костроме столбик термометра опустился до 4.1, прежний рекорд минимальной температуры 6.0 градусов наблюдался 4 года тому назад. В Йошкар-Оле (столица республики Марий Эл) новый абсолютный минимум для 29 июня 6.7, предыдущий 6.9 градуса зафиксирован 1947 году. В Сарапуле (республика Удмуртия) новый абсолютный минимум температура 6.4, тем самым был низвергнут рекорд 1946 года со значением 6.9 градуса.

А вот в населенном пункте Порецкое (Республика Чувашия) был обновлен абсолютный максимум температуры для 29 июня. В теплом секторе циклона воздух раскалился до 40.1, предыдущий рекорд для этого дня 36.8 градуса наблюдался в 1954 году. / meteonovosti.ru /
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