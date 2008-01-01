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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:23 Среда, 1 июля
Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться ложбиной циклона. Ожидается жаркая погода. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.
В первый день июля погода, по медицинской оценке, индифферентная. Основные метеорологические параметры в пределах климатических значений: комфортный температурный и влажностный режим, без изнуряющий жары и духоты, слабые колебания атмосферного давления, кислород в приземном слое воздуха, особенно в ранние утренние часы, в пределах нормы.
Такие погодные условия редко вызывают погодообусловленные обострения и метеозависимые люди могут отдохнуть. Стоит больше бывать на свежем воздухе, приветствуются дозированные солнечные и воздушные процедуры, занятия лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой, да и просто отдых в лесопарковых зонах помогут восстановить физические силы, улучшить общее состояние и настроение, а также восполнить потребность организма в кислороде, снизить гиподинамию.
Геомагнитный фон 1 июля ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
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