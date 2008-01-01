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Ливни в центре европейской России

ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 1 июля



Днем 30 июня центральные области Европейской России оказались во власти активного атмосферного фронта. Первыми в зоне ливневых дождей попали Новгородская и Смоленская области. За 12 часов здесь выпало до 30 мм осадков. Затем зона осадков накрыла Тверскую область, в Вышнем Волочке за день выпало 21 мм дождя.







К столичной области фронт приблизился вечером. Самые сильные дожди прошли на границе с Тверской областью, в Шаховской выпало 15 мм осадков. В Москве дождь начался около полуночи и закончился к 5 утра, за это время на ВДНХ выпало 3 мм осадков, в Серпухове 10 мм.



В Тверской области за ночь выпало еще до 10 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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