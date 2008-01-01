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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:25 Среда, 1 июля



В столичном регионе установилась вполне комфортная погода. В первый день июля максимальная температура воздуха в Москве ожидается около 25, по области до 26 градусов, местами прошумят дожди кратковременного характера. Ветер западный, умеренный, 5-10 м/с.



А это значит то абсолютный максимум останется за 1898 годом, когда воздух раскалялся до 32.6 градуса. Абсолютный минимум температуры тоже не обновился, поэтому и останется в позапрошлом веке, в 1882 году со значением 5.1 градуса.



В 2005 году на столицу вылилось 35.3 мм осадков, треть от месячной нормы.



В прошлом, 2019 году, погода в Москве была тоже комфортной, ночью 10.4, днем 25.9 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /



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