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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:25 Среда, 1 июля
В столичном регионе установилась вполне комфортная погода. В первый день июля максимальная температура воздуха в Москве ожидается около 25, по области до 26 градусов, местами прошумят дожди кратковременного характера. Ветер западный, умеренный, 5-10 м/с.
А это значит то абсолютный максимум останется за 1898 годом, когда воздух раскалялся до 32.6 градуса. Абсолютный минимум температуры тоже не обновился, поэтому и останется в позапрошлом веке, в 1882 году со значением 5.1 градуса.
В 2005 году на столицу вылилось 35.3 мм осадков, треть от месячной нормы.
В прошлом, 2019 году, погода в Москве была тоже комфортной, ночью 10.4, днем 25.9 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
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