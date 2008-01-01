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На Забайкалье обрушились грозовые ливни

ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 1 июля



Накануне Забайкальский край пересекал атмосферный фронт с волнами, который и отметился очень сильными дождями, вылилось до 66 мм, гремели грозы, ветер усиливался в порывах до 21 м/с.



В эпицентре ненастья оказался приграничный с Китаем поселок Забайкальск. Ливневые дожди шли с самого утра 30 июня в течение нескольких часов, после чего вода с сопок хлынула на жилые дома. По улицам посёлка пронеслись настоящие реки, подтоплены подворья и дома.



В первый день июля, центрального месяца лета, с запада подойдет очередной волновой циклон, а значит, без дождей ливневого характера и гроз не обойдется.



В четверг, 2 июля, атмосферное давление подрастет, дожди ослабеют, перейдут в разряд не продолжительных, да и они только местами, прогремят грозы, ветер усилится в порывах 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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