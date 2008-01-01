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В Северной и Восточной Европе бушует сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 12:06 Среда, 1 июля



Циклон, который накануне располагался над Скандинавией, обрушился сильными ветрами в порывах 20-22 м/с на Норвегию. В Финляндии ветер был сильнее до 23 м/с. Зона сильных ветров, до 21 м/с, охватила Эстонию. В Таллинне ветер усиливался в порывах до 11 м/с, в ночные часы прошли сильные дожди количеством до 11 мм, а в городе TURI 13 мм.



Атмосферный фронт этого циклона протянулся по Восточной Европе. В Польше 30 июня было ветреным, до 20 м/с, а в SNIEZKA ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с.



В Белоруссии, вблизи волнового циклона, местами за сутки налило до 30 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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