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Итоги июня-2020

ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 1 июля



лета. Прежде всего, стоит отметить, что он оказался теплым, среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 2.4 градуса.



В начале месяца ночи были прохладные, по данным главной метеостанции Москвы - ВДНХ, минимальная температура составляла 8..9 градусов. Самые теплые ночи с температурой 17..18 градусов наблюдались в конце первой и второй декады.



Максимальная температура воздуха в столице большую часть месяца была высокой 26..29 градусов, 11 и 18 июня она превысила +30. 17 июня был обновлен абсолютный максимум, который теперь составляет 31.4 градуса.



Июнь перевыполнил норму по осадкам на 212%: норма 75 мм, выпало 158.8 мм.



Перевыполнены нормы по осадкам на метеостанциях МГУ и ТСХА, где и выпало 261 и 254% от месячной нормы.



В Подмосковье среднемесячная температура воздуха распределилась следующим образом: на юге и юго-востоке она превысила норму на 1-2, на севере и северо-западе на 2-3 градуса.



Самые низкие температуры ночью составляли 6..7 градусов, максимальные значения превышали 30 градусов, в Павловском Посаде достигали 31.2, в Клину 32 градуса.



Заметно пополнились и копилки осадков. В Клину выпало 133 мм (177% от нормы), в Павловском Посаде 91 мм (140%), в Кашире 116.9 (169%). / meteonovosti.ru /



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