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Холодные ночи Центральной России

ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 1 июля



Антициклон, раскинувшийся над центральной Россией с ветрами северных направлений, поставлял свежий воздух, который добрался до центра России.



В ранние утренние часы 30 июня прояснило, ветер стих и в Переславле-Залесском (Ярославская область) воздух остыл до рекордных 6.0 градусов, предыдущий рекорд 7.6 наблюдался чуть более пятидесяти лет тому назад.



Продвигаясь к юго-востоку, холодный воздух добрался и до Владимира, где был перекрыт абсолютный минимум температуры: новый составил 6.6, что ниже прежнего на 0.7 градуса, зафиксированного в 2014 году. Обновился рекорд минимальной температуры и в Елатьме (Рязанская область) 6.0, предыдущий 6.2 градуса наблюдался в 2014 году.



Свежий воздух пробрался и на юго-восток Подмосковья, в Коломне температура понизилась до рекордных значений 7.7, что ниже прежнего на 0.3 градуса, продержавшегося шестьдесят лет. / meteonovosti.ru /



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