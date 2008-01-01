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Новости погоды


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Холодные ночи Центральной России


ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 1 июля

  Антициклон, раскинувшийся над центральной Россией с ветрами северных направлений, поставлял свежий воздух, который добрался до центра России.

В ранние утренние часы 30 июня прояснило, ветер стих и в Переславле-Залесском (Ярославская область) воздух остыл до рекордных 6.0 градусов, предыдущий рекорд 7.6 наблюдался чуть более пятидесяти лет тому назад.

Продвигаясь к юго-востоку, холодный воздух добрался и до Владимира, где был перекрыт абсолютный минимум температуры: новый составил 6.6, что ниже прежнего на 0.7 градуса, зафиксированного в 2014 году. Обновился рекорд минимальной температуры и в Елатьме (Рязанская область) 6.0, предыдущий 6.2 градуса наблюдался в 2014 году.

Свежий воздух пробрался и на юго-восток Подмосковья, в Коломне температура понизилась до рекордных значений 7.7, что ниже прежнего на 0.3 градуса, продержавшегося шестьдесят лет. / meteonovosti.ru /
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