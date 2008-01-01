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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:56 Четверг, 2 июля



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер: в окружении циклонов с севера и юга, и непосредственная близость их фронтальных разделов, создадут все условия для конвективных процессов.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 2 июля при переменной облачность ожидается жаркая погода. Максимальная температура воздуха в столице составит 24..26 градусов, по области 21..26. Местами пройдёт кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, при грозе с порывами 12-17 м/с.



В целом, сохранится комфортная погода, метеопараметры без резких колебаний, в пределах климатической нормы, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия не оказывают на организм дополнительной нагрузки, погодообусловленные недомогания и обострения хронических заболеваний наблюдаются реже. В благоприятные летние дни старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, кроме того, лето - это время для закаливания организма, солнечные и воздушные ванны, в этом плане, являются мощным фактором, повышающим защитные силы организма, благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем.



Геомагнитный фон 2 июля преимущественно спокойный с отдельными возмущениями. / meteonovosti.ru /



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