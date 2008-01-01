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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:24 Четверг, 2 июля

  Июль, центральный месяц лета, по климату считается самым жарким и дождливым. Причиной тому не только циклоны и фронтальные разделы, но и развитие конвекции.

Вот и сегодня, 2 июля, в московском мегаполисе, вблизи фронтальных разделов, местами прошумят кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой, при грозе ветер усилится в порывах 12..17 м/с. Днем, по городским меркам, жарко, в столице 24..26 градусов.

Поэтому рекорд температуры останется в позапрошлом веке, в 1890 году со значением 31.9. Не обновится и абсолютный минимум не только этих суток, но и месяца в целом, 1.3 градуса, наблюдавшегося в 1886 году.

2 июля в 1898 году в Москве выпало рекордное количество осадков, 39.7 мм при норме в 94 мм.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму почти на 2 градуса: ночью было 16.2, днем 23.5 градуса, прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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