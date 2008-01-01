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Новости погоды


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Чукотка: рекордный холод сменится дождями


ИА "Метеоновости" / 11:23 Четверг, 2 июля

  В первый июльский день запад Чукотки находился на юго-восточной периферии арктического антициклона. В условиях малооблачной погоды и слабом ветре воздух интенсивно выхолаживался. И в Омолоне температура понизилась до рекордно низких значений, -2.6, предыдущий абсолютный минимум для 1 июля составлял -0.8 градуса, продержавшийся с 1966 года.

Новая неделя на Чукотке начнется с дождей. Их принесет циклон, который с акватории Берингова моря поднимается к северу и под его влиянием окажется восточное побережье. Во вторник, другой циклон, на этот раз из среднего течения Лены, переместится на запад Чукотского округ.

2-3 июля на Чукотке с дождями и усилением ветра на арктическом побережье 15-20 м/с, на побережье Берингова моря до 23 м/с.

Сухая погода, которая в течение длительного времени простояла на Чукотке, стала причиной высокой, а местами чрезвычайной степени пожарной опасности. Еще сегодня, 2 июля, на западе Чукотского автономного округа высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Но уже в среду, благодаря дождям, она начнет снижаться. / meteonovosti.ru /
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