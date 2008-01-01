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Крым встречает туристов жарой
ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 2 июля
В Крыму 1 июля открылся курортный сезон для туристов из других российских регионов. Более четырехсот гостиниц и санаториев заявили о готовности выполнять меры по дезинфекции и профилактике, 440 благоустроенных пляжей готовы принять гостей. Работают кафе и рестораны, спортивные залы, стадионы и музеи. А как к приему туристов подготовилась погода?
Уже несколько дней температура в центральных районах Крыма достигает 30..33 градусов, жара проникла и на побережье полуострова. При этом температура морской воды очень комфортная для купания и составляет от 23 до 26 градусов.
В минувшие дни местами гремели грозы, некоторые метеостанции отметили сильные ливни: днем 1 июля в Симферополе выпало 29 мм осадков, в Белогорске 40 мм, на перевале Ай-Петри 43 мм.
До конца недели сохраняется вероятность развития локальных грозовых очагов, так что можно попасть под кратковременный грозовой ливень, особенно в послеполуденные часы.
Ожидается, что до конца первой декады июля жара будет усиливаться. Уже в конце этой недели воздух в центральных районах Крыма раскалится до 35..38 градусов, около 30 будет и на побережье. / meteonovosti.ru /
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