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Новости погоды


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Июльская жара завоевывает Москву


ИА "Метеоновости" / 12:05 Четверг, 2 июля

  Июль в Москве, по климату, самый теплый и самый щедрый на дожди месяц года. Как правило, именно в июле чаще всего максимальная температура воздуха достигает или превышает отметку 30 градусов. Именно такая погода и ждет москвичей на следующей неделе. А предстоящие выходные погода пока пощадит жителей столичного региона.

В пятницу, 3 июля, на московскую землю продолжит поступать очень теплый воздух, который под лучами солнца раскалится. И придет настоящая летняя жара, с температурой воздуха днем 28..30 градусов. После полудня, в период максимального развития конвекции пройдут локальные дожди, которые ненадолго освежат воздух.

В ночь на субботу, 4 июля, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который проявит себя кратковременным дождем. За счет облачности ночь будет теплой, минимальная температруа в Москве 16..18 градусов, и по области не ниже 13. Днем влияние фронта сохранится, ветер сменится на северо-западный, и жара спадет: максимальная температура в Москве 26..28 градусов.

В воскресный день характер погоды не изменится, средняя суточная температура воздуха удержится в пределах 22..23 градуса, что выше нормы почти на 4 градуса.

Вода в водоемах Подмосковья прогреется, и в Москве-реке температура превысит 20 градусов.

Обилие солнца и тепла позволит отдохнуть и комфортно провести выходные. Следующая неделя грозит 30 градусной жарой. / meteonovosti.ru /
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