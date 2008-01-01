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Аномальное тепло сохраняется в арктических районах

ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 2 июля



Ушедший июнь одарил небывалым теплом не только умеренные и южные широты России, но и арктические районы.



Рекордно высокие температуры были зафиксированы в Хатанге, на мысе Стерлигова (акватория Карского моря). Июль продолжил традиции жаркого июня. В первый день июля аномально жаркая погода наблюдалась на мысе Челюскин, где воздух прогрелся до 13 градусов, предыдущий абсолютный максимум температуры для 1 июля 11 градусов продержался пятнадцать лет.



Обновились инструментальные наблюдения за погодой и на острове Визе (северная акватория Карского моря). Новый рекорд температуры для 1 июля 5.2, что выше прежнего на 0.2 градуса немногим более сорокалетней давности.



В предстоящие сутки на севере Таймыра и арктических островах местами соберется небольшой дождь, сформируются туман, ветер местами окрепнет в порывах до 14 м/с, воздух прогреется до 6..11, а местами и до 16 градусов. А это значит, можно рассчитывать на новые рекорды температуры. / meteonovosti.ru /



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