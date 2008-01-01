|
|
|
Новости погоды
Западную Европу охватила жара
ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 2 июля
Накануне в Северной Европе тон погоде задавали циклоны и атмосферные фронты. Почти повсеместно шли дожди, которые сопровождались сильным ветром.
На остальной территории Зарубежной Европе обосновался жаркий воздух, который распространил гребень азорского антициклона и температура достигала 30 градусов и выше.
В Малаге (Испания) 1 июля воздух раскалился до рекордных значений 38.7, предыдущий абсолютный максимум 37.1 градуса наблюдался в 2019 году.
Малага - это первая ласточка, в последующем на большей части Зарубежной Европы сохранится жаркая погода, а значит, могут фиксировать рекордно высокие температуры. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.