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Западную Европу охватила жара

ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 2 июля



Накануне в Северной Европе тон погоде задавали циклоны и атмосферные фронты. Почти повсеместно шли дожди, которые сопровождались сильным ветром.



На остальной территории Зарубежной Европе обосновался жаркий воздух, который распространил гребень азорского антициклона и температура достигала 30 градусов и выше.



В Малаге (Испания) 1 июля воздух раскалился до рекордных значений 38.7, предыдущий абсолютный максимум 37.1 градуса наблюдался в 2019 году.



Малага - это первая ласточка, в последующем на большей части Зарубежной Европы сохранится жаркая погода, а значит, могут фиксировать рекордно высокие температуры. / meteonovosti.ru /



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