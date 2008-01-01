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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 2 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,6..25,7 градуса; Северном 23,7..26,3 градуса, Северо-восточном 23,3..24,8 градуса, Восточном 23,8..24,5 градуса, Юго-восточном 24,0..25,4 градуса, Южном 24,5..25,7 градуса, Юго-западном 23,9..25,0 градуса, Западном 23,2..25,3 градуса, Северо-западном 23,9..25,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,8..23,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,8..25,4 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+22
Пт.
3 июл.
+27
Сб.
4 июл.
+24
Вс.
5 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Бискра		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сиболга
комфортное место: Кадалинка

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