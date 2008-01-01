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Новости погоды
Симферополь - территория рекордов
ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 2 июля
Первый день июля в Симферополе отметился двумя рекордами: осадками и температурой.
После полудня в городе было зафиксировано 33.1 градуса, предыдущий абсолютный максимум температуры 32.5 продержался с 2017 года.
Ушедший июнь оказался скупым на осадки. За месяц в Симферополе выпало 31 мм при норме 58 мм, то есть 53%.
Первый день июля решил исправить ситуацию. Накануне Симферополь пересекал атмосферный фронт, который и вылил рекордное количество влаги, 29 мм, прежний рекорд 24 мм зафиксирован в 2016 году.
Только за сутки дождей выпало больше, чем за июнь. Норма для июля составляет 45 мм, таким образом, уже налило 64%. / meteonovosti.ru /
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