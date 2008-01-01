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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 2 июля



В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, на большей части столицы слабый дождь, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,5..21,5 градуса; Северном 21,2..22,1 градуса, Северо-восточном 20,8..23,7 градуса, Восточном 19,4..21,7 градуса, Юго-восточном 19,7..22,8 градуса, Южном 21,7..23,9 градуса, Юго-западном 19,9..21,5 градуса, Западном 19,5..21,0 градуса, Северо-западном 20,5..22,5 градуса.



В Зеленограде местами слабый дождь, температура воздуха 22,7..23,5 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 19,2..26,4 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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