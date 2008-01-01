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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 2 июля
Погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, при почти сплошной облачности станет приниматься дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 17..23. Ветер юго-западный, 5-10м/с, при грозе порывы до 12-17м/с. / meteonovosti.ru /
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