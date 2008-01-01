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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:46 Пятница, 3 июля



Предстоящим днем столица и область окажутся в малоградиентном барическом поле, под влиянием атмосферного фронта с волнами. Ожидается жаркая погода. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области 25..30 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области атмосферное давление в пределах нормы. Но снова возвращается жара. Местами прошумят небольшие кратковременные дожди, которые, к сожалению, не спасут от жары и духоты. Такие погодные условия плохо переносят пожилые и маленькие дети, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринными нарушениями.



При приеме солнечных ванн необходимо соблюдать ряд простых правил: процедуры начинать постепенно, чтобы приучить кожу к солнцу, использовать защитные средства (при кожных проблемах лучше избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами), соблюдать питьевой режим.



Солнечные лучи активизируют гипофиз, ответственный за выработку необходимых для человека гормонов, включая гормон "счастья", оказывают благоприятное действие на психо-эмоциональное состояние, функцию вегетативной нервной, сердечно-сосудистой системы.



Геомагнитный фон 3 июля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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